因終端市場需求不振，影響客戶產能建置，法人預估，惠特(6706)2022~2023年營收、獲利仍呈現低迷走勢，但可望逐步走出谷底，庫存去化可望漸見起色回溫，雖然法人投資建議仍中立，目標價90元，外資連2日賣超，但股價利空反應鈍化，自營商率先小幅回補，周五量增衝上百元，站上兩個半月高價，領軍LED族群。

大陸封控政策影響LED產業供應鏈出貨，且終端市場需求疲弱使得LED廠商產能建置時程遞延，今年第三季營收7.86億元，季減46.59%。因客戶延緩拉貨而提列呆帳損失，毛利率下降至32.23%，營業利益季減79.41%。因業外認列匯兌利益，稅後純益2.45億元，季減21.59%，EPS為3.33元。

由於LED產業景氣低迷，客戶訂單遞延拉貨，惠特表示11、12月營收約略與10月相當，法人預估，今年第四季營收4.21億元，季減46.41%。因營收規模縮減，預估毛利率下滑，本業恐陷虧損。若業外匯兌利益縮小，預估稅後約損益兩平，EPS為-0.08元。

因大陸防疫封控措施導致部分客戶拉貨動能放緩，且今年下半年終端市場需求走弱，使得客戶產能建置時程遞延。法人預估，今年2022年營收44.97億元，年減21.32%。因營收規模走弱且認列庫存損失，毛利率下降至34.50%，營業利益年減47.39%。考量匯兌利益挹注，預估稅後純益9.33億元，年減6.69%，EPS達12.69元。

展望2023年方面，因終端消費性市場需求尚未見起色，影響LED廠商產能布建進度，且今年上半年營收基期較高，預估點測機及分選機設備營收年減18.83%。而公司著重發展雷射加工設備及LD測試設備，並於11月併入兆翔光電、武漢芯荃通100%股權，有助於提升雷射二極體市場產品完整性，預估雷射加工設備及LD測試設備營收年增130.54%。代工及其他營收表現相對持穩。故法人預估，2023年營收42.27億元，年減5.99%。獲利能力方面，預估毛利率33.60%，營業利益年減4.05%。若業外較無匯兌利益挹注，預估稅後純益5.55億元，年減40.44%，EPS估達7.56元。