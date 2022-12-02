海基會今舉行董監事會，代理董事長許勝雄提到江澤民去世時說，江澤民當時也是促成辜汪會談很重要拍板者，兩岸也因此有很多合作協商空間，任何事情都有不同層面，不管怎樣兩岸往和平穩定方向邁進，大家努力提出能夠讓兩岸往較好的方向發展，這都是兩岸間要做的，不管是政府還是人民。他也提到，期待兩岸要穩定發展，新的政府有新的政策。

許勝雄會前受訪時表示，全世界經濟成長不是很樂觀，明年還有很多挑戰，台商在全球佈局，而中國大陸是台商很重要佈局地方，整個生產供應方面，產業鏈要很順利推動才有辦法把產品賣到全世界去。大陸如果修正清零政策，之前也提出快封快解，這對於廠商在生產體系、人員流動、物品輸配，就會比較容易處理。因為時間拖長，就會有零組件成套供貨的問題，若很快時間處理封控行為，對台商在整個生產體系會有很大的紓解。

許勝雄也提到，期待兩岸要穩定發展，新的政府有新的政策。全球已經面臨很嚴苛的環境，包括有很多灰犀牛和黑天鵝，全球通貨膨脹、疫情問題、利率升高、氣候變遷等。兩岸之間包括政府、社會及企業都面臨很多挑戰。