當前兩岸官方交流近乎中斷，未來何去何從引發關切。佛光大學公共事務學系副教授柳金財表示，若兩岸政府能創造類似如「兩岸一家親」、「同屬中華民族」、「一個中華」、同文同種等說法，或可先成為兩岸地方城市交流、民共智庫對話、政黨交流的「通關密語」。

政治大學國際關係研究中心今（8）日舉辦「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，柳金財於會上發表題為「二十大後中共對台政策持續與變遷」之論文中，做出上述表示。

柳金財表示，台灣應思考從中共二十大報告中，反思如何構築一套「避戰」之道，而不是自陷「引戰」困境，這考驗著未來台灣領導人及社會的共同智慧及集體決定。

柳金財認為，民進黨主張「聯美抗中」、「抗中保台」路線，模糊化中國與中共區隔，反而刺激大陸、給予其動員民族主義及愛國主義的社會基礎，強化對台軍事威脅的民意支持。他指出，民進黨當局本欲追求台灣自主性，反而更被限縮難以拓展國際生存空間。

柳金財指出，若兩岸政府能創造與九二共識非等量齊觀、類似如「兩岸一家親」、「同屬中華民族」、「一個中華」、同文同種說法，成為兩岸對話的基礎，此或可先成為兩岸地方城市交流、民共智庫對話、政黨交流的「通關密語」，藉由擴大兩岸社會交流營造善意、降低敵意及搜尋共識集，利於建立兩岸和平穩定關係框架。

柳金財建議，中共對台政策可從「正面表述」轉向接受「負面表述」。他解釋，在民進黨「不否認九二共識」、「不支持法理台獨」基礎上，而非是公開承認「九二共識」及「反對台獨」，從而先建立「初步共識」再尋求「兩岸共識」，以建立兩岸和平對話機制。若大陸對民進黨能調整政策思維、採取區隔化原則，以「不否認九二共識」或「不支持台灣獨立」為政治基礎，則可以強化與台灣各政黨間交流對話。這已有先例，如彈性對待台灣民眾黨，並未要求公開承認「九二共識」。