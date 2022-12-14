副總統賴清德今登記參選黨主席，被問到未來可望成為黨主席的賴清德遇到強勢的行政院長蘇貞昌，未來政策上的推動沒有黨的幫助，是否會難以執行？民進黨英系立委羅致政表示，不會，本來民進黨的運作，決策就不在黨部，政策就在府院跟黨團，所以不會有太大以黨領政的問題。

對於賴清德遇上強勢的蘇貞昌，黨務跟政務有沒有辦法順利執行？羅致政指出，這是府院黨分工的問題，過去以來，副總統的角色就是幫助總統推動政務的角色，也看到過去一段時間，總統在外交部分也給副總統很多的歷練機會，他是府院黨分工的議題，不是競爭的議題。

至於蘇貞昌的強勢，分工上會不會有摩擦？他認為，在這個時間點，蔡總統或是未來的主席，大家都很清楚，這個黨在這個時刻就是只有團結，才有可能贏得2024大選，2024大選是三個人共同的責任，需要打贏，在打贏的前提下，領導人跟政治人物都要有這個認知跟責任，所以他不認為會有互相競爭、權力競逐的問題，分工打贏這個仗，三個人力量加起來，發揮相乘相加的效果，不是互相抵銷。

被問到未來黨務跟政務是否較難以分開？他說，也不會，民進黨過去曾發生黨主席不是行政系統，卓榮泰擔任黨主席時，沒有在政務系統有任何職務，所以黨跟院在不同分工情況下，不會有多頭馬車問題，是個相互合作的角色，不會有競逐關係。

她指出，合作就是取決黨扮演一個什麼樣的角色，若黨是扮演一個黨的機器，輔選的角色，以政治議題為主的話，政策的議題不會有過多的指導，甚至影響的，問題不會太大；若這個政策希望府院黨共同支持，黨團也不對行政院政策百分之百買單，這種關係都是磨合出來。

他說，未來在重大政策有不同看法時，就看大家智慧去磨合，因為這就是看府院黨跟黨團去磨合，這本來就不是一言堂，過程中協調好才是關鍵。

提到政策上沒有黨的幫助，是否會難以執行？羅致政表示，也不會，黨團才是政策真正推動的關鍵，還有政的部分，黨團在重要的立法和預算上，都是要採取團進團出的方式，政的部分也是要黨團來支持，本來民進黨的運作，決策就不在黨部，政策就在府院跟黨團，所以不會有太大以黨領政的問題。