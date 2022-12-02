桃園市長鄭文燦碩士論文被台大認定涉及抄襲、撤銷其碩論，傍晚發布聲明致歉。檢舉人、本屆桃園市議員候選人游智彬回應，聲明有許多可議之處，不僅不敢正面回應其他指控，只在抄襲這點打轉，尤其「引述廣泛」更像打臉前新竹市長林智堅。

游智彬表示，鄭文燦聲明有許多可議之處，懷疑是烏賊戰術，仍在論文抄襲內打轉，但其實他有提出3大指控，包括抄襲率、參考文獻造假、找槍手代寫，後面2點全被忽略，明明引註寫得前後不搭、亂七八糟，令人懷疑是找槍手代打，質疑指導教授陳明通也管太鬆沒注意。

游智彬說，後面2項指控台大到底有無相關判定，相信也是板上釘釘，鄭文燦也不敢正面回應。之前鄭說他心術不正、內心陰暗、選舉操作，但說實在也沒在選舉中獲得任何好處。

游智彬也說，鄭文燦提到論文引述廣泛，未抄襲單一論文，沒抄襲動機，彷彿在打臉林智堅，因為林是抄某本論文，好像要強調「我與林智堅不同」。

游智彬直呼，感謝台大的良心，學倫會沒向權力和權貴屈服，讓大眾看見台大不是鄭文燦的台大，也不是台大人的台大，而是全台灣人共同擁有的台大，台大今天能有如此道德勇氣，勇敢揭穿鄭文燦抄襲，他要深深一鞠躬。不過，對台大先把審查結果寄給鄭文燦，故意拖幾天才要寄給他，「也是滿有人情味，讓校友有多幾天時間能回應」。