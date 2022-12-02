美國私募巨頭百仕通（Blackstone）周四宣布，將限制旗下房地產收益信託基金（BREIT）的贖回，防止贖回潮影響基金操作。消息一出引發市場對該基金流動性的疑慮，百仕通股價應聲崩跌。

百仕通周四早盤跳空開低重挫逾10％，之後跌幅雖有收斂，但收盤報85.04美元，仍大跌超過7％。百仕通周四在官網張貼公告指出，旗艦基金BREIT投資人10月提出的贖回申請總額已超過其每月資產淨值的2％與每季5％的上限，因此接下來將限制投資人進行贖回。

BREIT目前資產淨值達690億美元，近年來一直是帶動百仕通營運成長的火車頭，幫該私募巨頭吸引一批非超級有錢的新客戶。

BREIT標榜為投資人創造穩定的現金流，今年來投報率達9.3％，基金成立迄今平均年投報率則高達13.1％，年化配息率約4.4％。儘管報酬穩健，但過去幾個月來投資人申請贖回增加。

由於今年股債市雙雙大跌，有流動性需求的富豪投資人找不太到可以獲利了結的資產，因此報酬穩健的BREIT成為出脫變現的管道。據內情人士透露，BREIT大多數贖回賣壓來自於亞洲客戶。

百仕通發言人發布聲明指出，「我們基金的營運是建基於投資績效，並不是基金流入，績效表現一直是堅若磐石，自近六年前成立以來已幫投資人創造優異的報酬，未來績效展望也看好。」

發言人並強調，BREIT投資標的主要以美國陽光帶地區的租屋市場與物流資產為主，相關資產價格也維持堅挺。

百仕通營運高層則表示，BREIT設立贖回上限門檻，用意是防止贖回潮迫使基金變賣投資資產。基金目前可以立即變現的流動性部位有93億美元，另有約90億美元的債券可以出脫。

BREIT周四還公告，已將拉斯維加斯米高梅大酒店與曼德勒海灣度假村的49.9％股權賣給大股東Vici Properties不動產投資公司，此筆交易預估可認列逾7億美元的獲利。