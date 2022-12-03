美國公布就業報告強勁後，市場評估美國貨幣政策走向，美股今天互有漲跌。

道瓊工業指數終場上漲34.87點，或0.10%，收在34429.88點。

標準普爾500指數下跌4.87點，或0.12%，收在4071.70點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌20.95點，或0.18%，收在11461.50點。

費城半導體指數下跌33.460點，或1.19%，收在2771.235點。（譯者：徐睿承）1111203