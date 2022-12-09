台積電位在亞利桑那州鳳凰城的新廠已經正式移機，並將繼續增設二廠，投資金額從120億美元加碼到400億美元（折合新台幣約1.2兆），日經中文網撰文分析，台積電首次啟動3奈米晶片技術在美國生產，不過，尖端半導體集中於台灣的局面並未改變，美台在半導體製程方面仍存在非常巨大的差距。

報導指出，台積電擴大在美國投資，對美國來說，在本國的採購力將提高，在對中國戰略上也是跨出一大步，但「台灣有事」（指中國武力犯台等）國際社會面臨的風險並未消除，尖端半導體集中於台灣的情況今後仍將持續。

報導提到，台積電美國廠2026年才量產3奈米晶片，而在此期間，台灣已經從今年開始逐步在七個地點啟動3奈米晶片的量產，更先進的2奈米也將從2025年開始在4個地點啟動量產，「美台之間仍存在非常巨大的差距。如何縮小這一差距，成為美國政府的重要課題。」

報導直言，由於生產基地分散不易，即使台積電今後在美國建設2座工廠，台灣掌握全球90%以上最先進的半導體製造能力的狀況也不會明顯改變。

《巴隆周刊》(Barron"s) 撰稿人Tae Kim則說，台積電赴美設廠可以提高美國晶片製造能力，並緩解了拜登政府的部分政治壓力，但台灣在先進製程方面仍穩居主宰地位，美國的問題癥結點還是沒解決。他點出，美國半導體供應鏈仍面臨美中台等地緣政治的風險，美國的晶片戰還沒打贏。

紐約時報提到，台積電3奈米晶圓2026年在美國量產時已非尖端技術，台積電重心仍在台灣。華爾街日報也說，近期台積電開始在台灣採用3奈米製程，預計到2026年，3奈米可能比尖端技術落後兩代以上。