蔡適應遭撤銷博士學位 柯文哲笑：有去念在職專班的都很後悔 @ChinaTimes ​

民進黨立委蔡適應的國立台北大學博士論文，遭到校方認定為抄襲並撤銷博士學位。據了解，蔡適應的博士論文指導教授為曾經擔任考試委員的周志龍，現為台北大學都市計畫研究所名譽教授。

民進黨立委蔡適應參選基隆市長時，被質疑論文抄襲問題，台北大學審定委員昨完成審定。蔡適應稍早表示，已獲悉博士學位遭撤銷一事，他發出5點聲明，強調會依法提出申訴。

台北大學表示，有關蔡適應先生博士論文審定結果一案，校方已完成審定，並通知當事人審定結果。當事人若有異議，可於收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由向本校提出申訴，依規審理。

蔡適應在臉書深表歉意，並指出，他花費近10年完成博士論文，單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。但部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

蔡適應說他尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意，但為維護他的權益，將依法提出申訴。最後深深感謝母校老師的栽培與指導，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託。

據了解，蔡適應的博士論文指導教授為曾經擔任考試委員的周志龍，現為台北大學都市計畫研究所名譽教授。

蔡適應於9月2日時曾表示，老師獲得提名為考試委員時，當時自己還是基隆市議員，老師可以接任考試委員是國家對他的肯定，可以成為老師的學生是無限光榮的事情，老師給予很多協助，之所以才寫了快10年的時間，就是老師一直鼓勵他。

不過，資深媒體人黃揚明於9月1日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中披露，蔡適應拿到博士學位當下，老師是考試委員，這是結構性問題。

立法院國民黨團總召曾銘宗當時也希望周志龍出來講清楚。