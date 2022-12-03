3日是加工處科技產業園區的區慶，經濟部加工出口區管理處為了營造優質幸福園區，增進區內員工親子情誼，特別在高雄橋頭糖廠舉辦「幸福園區 親子健走變裝Chill」活動，大約1,000名各園區員工及眷屬共襄盛舉，今年首度規劃變裝健走組，爸爸媽媽和盛裝打扮的小朋友，在加工處長楊伯耕及多位來賓鳴槍後，為健康齊步走，場面相當熱鬧。加工處長楊伯耕3日表示，健走是安全且最貼近日常生活的運動，也適合親子一同參與，今年特別規劃趣味的親子變裝健走，希望藉由活動過程增進親子關係，推廣全民運動風氣，形塑健康職場，並期望園區成為「活力、幸福、永續」的產業園地。

加工處的3日區慶健走活動，規劃兩種路線，除一般老少咸宜的健走外，另外還有趣味的親子變裝健走，參加者需以「經典電影、動漫或卡通人物」為主題變裝，家長與小朋友們紛紛發揮創意，精心打扮的各種造型吸睛指數百分百，活動最後的變裝走秀決賽，炒熱氣氛。