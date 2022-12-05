微星（2377）第三季受大量清除輝達30系列舊顯卡庫存，營收季減20％，單季每股稅後純益（EPS）1.9元，季減47％、年減64％，但金控旗下投顧研究機構研判即為營運谷底，隨第四季新品效應帶動獲利回升，維持「買進」投資評等，目標價145元。

法人指出，第四季輝達電競新GPU 40系列產品上市，4090、4080（16GB）目前銷售狀況佳，雖然第四季顯卡出貨維持第三季水準，但新品的單價上揚，估計帶動微星營收季增。

微星第三季仍積極調降存貨，雖造成營收不如預期，但調整速度比預期快，其中主要清除部分為舊顯卡30系列，目前存貨金額已由高點下滑34％，逐漸接近疫情前水準。由於電競NB在明年第一季配合輝達推出40系列GPU產品，舊品將在第四季清除，估計存貨金額有機會再季減5％左右，整體庫存由高點下滑近4成，提前在年底完成，恢復健康水準，遠優於其他科技同業。

微星電競產品比重接近70％，業績相對有支撐，經過今年有效去化庫存後，明年業績可望向上，法人預估，微星明年營收成長3％、至1,850億元，毛利率在庫存調整期後逐漸回升。