在需求暴跌和疫情影響生產下，CNBC報導，美國對中國製造業的訂單大減四成，Worldwide Logistics Group執行長Joe Monaghan表示，預期中國工廠將會較往常的農曆新年提早兩周收工，即大部份製造商於1月初便會停工。

香港經濟日報引述Monaghan指出，由於需求暴跌，來自亞洲的貨櫃運費持續下降，而船舶利用率創新低，使海運公司出現停航情況較以往多。

供應鏈研究公司Project44則指出，自夏季末起，由中國往美國的貨櫃船運載量，從歷史高峰顯著下降，在8至11月期間的跌幅達21％。

報導指出，全球航運公司鴻安物流（HLS）已向客戶表示，目前航運行業正面對非常糟糕的時間，因需求下跌及產能過剩。HLS分析師預期，2023年貨櫃貨運量將進一步下降2.5％，但運力料增加近5％～6％，這對2023年的運費產生負面影響。