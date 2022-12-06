台北市長當選人蔣萬安近期延攬高雄市前副市長李四川，出任副市長職缺，引起外界熱議。新北市長侯友宜先前也曾與李四川一起擔任新北市副市長，侯今表示，李四川是非常優秀專業的公職人員，他長時間為國家貢獻，願意再度為國為民做事，覺得是很好的一件事，希望他能出來，為國家繼續服務。

不過，李四川昨日曾對本報表示，不要讓市民看到一堆老面孔，被解讀是希望蔣萬安小內閣名單可以多一些中生代首長。對此，侯友宜表示，人才都是國家的，人才是一棒接一棒，別忘了老帶青、青帶小，才能夠源源不斷，一個團隊勢必有年輕也有中生代，人才都是一棒接一棒延續，最重要的是團隊要通力合作，一心一意為市民努力做事。

對於新北市府新的小內閣人選，侯友宜說，謝謝大家關心新北市政團隊，團隊會做適度調整，目前方向大致底定，希望不斷往前走，帶動新北市政比今天更好，朝2030新願景工程目標好好做事情，希望新組成的團隊可以為新北市做出更多貢獻。