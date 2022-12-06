中科管理局招商引資有成，截至11月底累計引進高科技廠商17家，總投、增資金額達1,822億元，包括半導體產業供應鏈大廠合晶（6182）科技、電子級材料大廠炎洲（4306）等知名大廠相繼進駐投資設廠，繳出亮麗的成績單！

中科管理局長許茂新表示，中科位於精密機械聚落的科技廊帶及擁有南來北往交通便利等區位優勢，力抗國際政經局勢動盪，持續蓄積成長動能。截至今年前11月，已核准237家高科技廠商（含45家外資企業）進駐，投資總金額逾2兆4,665億元；前八月整體營業額達到7,706億元，年增率達15.42％，續創歷年同期新高！

此外，前十月貿易總額達7,743.4億元，年增率也達19.24％；10月底從業員工數55,546人，較年增7.94％，續創歷史新高。

中科今年新引進的亮點廠商，包括半導體產業供應鏈大廠的合晶科技；研發應用於IC、面板、封裝等產業的電子級材料廠炎洲公司；具備國內最大尺寸顯示器玻璃蓋板技術的晨豐光電；擁有高階內視鏡輔助器械及影像系統獨家技術的德盟儀器。

還有，致力二輪電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合、提供客戶一站式技術服務方案的凱智綠能；研發工業用傳動元件（聯軸器）應用於工具機、風力發電產業領域的德商台灣開天傳動科技等各產業知名大廠。

特別值得一提的是，因應台灣半導體產業布局需求及未來整體產業發展，中科管理局積極辦理「台中園區擴建二期計畫」，擴建二期毗鄰台中園區西側，總面積達89.75公頃，本月5日環評初審已過關，最快明年中即可提供台積電（2330）興建2奈米先進製程晶圓廠，預計創造年產值約4,857億元，提供約4,500個就業機會。

為加速吸引廠商進駐，中科管理局於二林園區積極投入各項建設，發展高科技產業聚落，規劃興建宿舍、標準廠房、再生水套裝系統及水資源中心等，逐步完善相關基礎設施，標準廠房預計114年啟用，屆時將可提供更多中、小型規模廠商進駐，園區聯外交通亦持續優化中。

其中，日月光投控（3711）旗下的封測大廠矽品精密加碼投資中科，已於彰化二林園區及雲林虎尾園區分別擴建新廠！矽品預計分期於二林園區重砸800億元打造新廠，第一期廠房預計今年底完工。

此外，合晶科技正規劃廠房興建事宜，預計明年首季動工；另外，多家與電動車產業相關，包含電動巴士大廠成運汽車、凱豊工業及凱智綠能等廠商陸續進駐。

在兩家半導體產業大廠磁吸效應，與電動車關聯產業鏈建構成形推動下，可望帶動中科二林當地就業及經濟成長。

中科虎尾園區附近環狀區域交通網絡完整，有利吸引更多優秀企業與人才進駐，輔以雲科大、虎科大兩所科技大學坐落在旁，有助中、小型新創公司推動產學合作。

中科管理局超前部署於2019年規劃興建虎尾園區標準廠房，預計今年底即可提供18單元、6,452坪廠房空間，各單元可彈性合併租用，目前已有多家廠商洽詢中，中科歡迎廠商踴躍申請進駐。

中科管理局表示，將持續提供優質行政服務，完善園區基礎建設，營造友善投資環境，朝向「精緻多元、優生活、節能永續」的園區發展目標邁進。