立委賴瑞隆今天邀集小港區長謝水福、交通部簡任技正黃勝興、高速公路局副局長陳國隆、高雄市政府交通局、工務局等人召開協調會，要求中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業。（柯宗緯翻攝）

延宕超過10年的國道7號高雄路段計畫，最快可能在2028年分段通車。（柯宗緯翻攝）

延宕超過10年的國道7號高雄路段計畫，今年9月底通過環評大會審議，立委賴瑞隆今（6）日召集中央、地方有關單位協調，決議將原訂的2030年全線通車提早時程，若順利在2025年底動工，可望在2028年分段完工通車，給當地居民一條更安全回家的路。

賴瑞隆今天邀集小港區長謝水福、交通部簡任技正黃勝興、高速公路局副局長陳國隆、高雄市政府交通局、工務局等人召開協調會，要求中央地方合作加速各項審議、設計及用地取得作業。

陳國隆指出，國7工程設計作業將加快速度，明年初啟動設計、預計於2025年完成設計流程及審議。用地取得則待行政院通過建設計畫案後，辦理用地取得作業，包含確定用地範圍、劃定路權、啟動都市計畫變更及非都程序，將加速於半年內取得基本設計路權圖、並舉辦公聽程序、彙整民眾意見。

陳國隆進一步補充，2025年上半年完成後用地取得作業，進入施工階段。工期50個月，若順利最快2025年底動工，有機會2028年分階段完工通車。

陳榮輝強調，市府將全力協助各項工作，盡力地主溝通協調，縮短用地取得作業流程。技術面則提供高公局貨櫃車專用道設計圖資，以作為國道7號落墩、工程設計與貨櫃車專用道計畫加速有效整合，縮短國道7號工期。

賴瑞隆指出，高雄港貨運量全台第1，過去沿海路為重車往返港區、國道的主要幹道，長年交通壅塞、死傷事故不斷。未來他將持續督促中央地方合作，加速國7各項審議、設計及用地取得並縮短工期，以爭取在2028年分階段完工通車，給小港林園鄉親有更安全回家的路。

賴瑞隆補充說，因應高港第七貨櫃中心明後年完工啟用後，將增加3成貨櫃量，也成功爭取貨櫃車專用道14億元計畫，以分流大小車。