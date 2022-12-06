CNBC知名財經節目主持人、有「華爾街狂人」之稱的Jim Cramer周一列出聯準會（Fed）不會停止收緊經濟的4大原因。

1.重新進入勞動力市場的人不夠，使聯準會更難抑制薪資通膨。

2.職缺和求職人數相差懸殊。雖然「大基建施法案」和「降低通膨法案」需要大量工程師執行各項措施，但「我們已經沒有工程師了」。

3.太多人從事客戶關係管理、數據分析和廣告工作。從事這些職別的人員暴多，意味著企業軟體產業「太過浮腫」，可能會有更多裁員行動。

4.過去兩年成立太多新公司，這帶動了薪資上揚。

Cramer表示，這個市場仍然受制於聯準會，而在聯準會看到更多經濟確實減弱的證據之前，該央行都不會終止政策緊縮。不幸的是，我們還未到那裡。

聯準會主席鮑爾此前表明央行最快可能在12月放緩升息步伐，這個備受期待的消息帶動上周美股走高，但本周一美股全面大跌，因上周五公布的非農就業報告和周一發布的服務業指數意外強勁，使投資人擔心聯準會將持續升息直到經濟陷入衰退。

Cramer將市場震盪加劇歸咎於預測央行會如何繼續對抗通膨的難度，「預測聯準會儲的下一步行動與其說是一門科學，不如說是一門藝術（指充滿不確定性、只能靠經驗直覺判斷、難以量化分析的事物）。你必須搞清楚人們什麼時候會開始重返工作、虧損的企業何時會解僱員工或直接破產」。