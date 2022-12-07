台股電子指數自10月低點起漲以來，升幅超過2成，超越加權指數17%、非電指數12%，永豐投信指出，隨著美國通膨出現趨緩跡象，全球投資情緒逐漸回溫，而電子族群有政府「台版晶片法案」拍板定案，以及政府救市措施等激勵下，反彈行情特別強勁，預料在外資持續回流下，後市表現可期。

行政院11月中旬拍板定案的「企業研發投資抵減租稅方案」，俗稱「台版晶片法案」，預計明年元旦上路，永豐領航科技基金經理人林孟嘉說明，這不僅是台灣史上最高研發及設備投資抵減法案，而且受惠的科技業範圍廣泛，包括半導體，甚至對5G、電動車、低軌衛星等台廠重要供應鏈產業都將適用，可望為外資增加對台投資意願，再打一劑強心針。

林孟嘉進一步指出，半導體產業是台版晶片法案的首要受惠對象，未來相關企業從事先進半導體研發，將獲得25%的賦稅獎勵；使用先進設備廠商也享有5%的抵減，非常有利台灣半導體產業發展，為相關個股帶來中長期利多。不過，市場預期在全球經濟衰退陰霾下，2023年半導體產業成長力道恐將放緩，不少企業也接連宣布削減資本支出。對此林孟嘉認為，高效運算應用先進製程仍有強勁需求，可望支撐台灣半導體產業明年預期持平、甚至可維持小增態勢，營運表現有機會優於全球半導體。

此外，林孟嘉提醒，由於經濟放緩導致電子終端產品需求疲弱，半導體乃至系統端供應鏈均面臨庫存水位過高問題，根據過往庫存調整經驗，庫存修正約莫需花費3至4個季度以上，若遇到產業下行週期，更需要4~5個季度才得以重返成長，而此波庫存水位市場預期將於今年第四季起開始下降，最快至明年第二季庫存才可能修正完畢。

展望後市，林孟嘉表示，聯準會態度轉鴿後，市場信心提振、外資回籠，台股多頭表現仍有可期。惟加權指數自10月低點以來，反彈已逾2000點，電子股漲升幅度更大，再加上政府救市措施擬採取漸進式退場，以及技術面承受年線反壓，短線風險漸高，若投資人年底前介入台股，建議挑選具業績話題性、庫存去化較快速的族群，如：IC設計、板卡等族群，同時將部分資金配置在基礎建設、傳產及金融等防禦型標的，有助降低投資組合波動性。