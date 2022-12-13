Netflix日劇《First Love初戀》自從在台灣開播後便話題不斷，不只在收視排行榜蟬聯多日冠軍，相關討論也時常在網路上引發熱議。昨(12)日，網紅「半吊子文青」於追劇後在臉書上發出疑問，歪樓指出：「總有一種謝哲青和阿喜在談戀愛的感覺。」引發網友熱議。

《First Love初戀》是由佐藤健搭檔滿島光一同出演的純愛日劇，劇中兩人的互動充斥著滿滿的粉紅泡泡，讓不少觀眾們為之瘋迷。然而，對此戲劇，網紅「半吊子文青」卻越看越覺得疑惑，認為：「總有一種謝哲青和阿喜在談戀愛的感覺。」引發網友爭相討論，哀號表示「完了，回不去了」、「你叫我以後怎麼面對這部劇。」此外，更釣出阿喜本尊在自己的臉書上轉發該篇貼文。

阿喜在臉書上表示：「咦？還好我自己已經先追完了。」更興奮直言：「太榮幸了，與哲青大哥欸。」另外，她也指出：「其實我自己看的時候一直覺得很像謝雨芝。」讓不少星友們也對此話題表達看法。謝雨芝笑回：「那有沒有可能我可以跟你一樣辣（不可能）。」而邱逸峰則表示：「根本就是你啊（害我一直出戲）。」

對此，粉絲們也爭相敲碗開拍台版，留言表示：「笑死，可以拍台版了」、「要是拍了我看爆」、「其實真的有像。」更有粉絲們歪樓，指出「哲青哥老婆在後面 她現在很火。」