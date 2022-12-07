中國大陸昨（6）日新增本土新冠感染2萬5115例，是連續第9日減少，且較前一日減少約10％；其中包括確診4351例和無症狀感染2萬0764例。此外，大陸多個城市相繼取消公共場所查驗核酸陰性證明，商場人流正在恢復、民眾對於「核酸過期」的焦慮也減少。

本土新冠感染個案中，廣東仍最多有4919例、北京有3974例、重慶有3765例。

另據澎湃新聞報導，上海宣布進入商場不再需要48小時核酸陰性證明之後，商場人流量有所增加。受訪市民昨日表示，防疫政策優化後，進出商場更為便捷，日常進入商場的意願也有所增加。

報導引述一名女士的話，表示「挺好的，有點上海上半年疫情以前的感覺了，最大的感受就是不用再擔心核酸過期了，有需要提前一天做一下就行。」另有人認同說「不會一直擔心核酸過期了」。

不過，儘管必須持48小時核酸陰性證明，進入許多店家仍必須掃「場所碼」，賣場人員也對顧客執行「逢進必掃、逢掃必驗」。

疫情較嚴重的廣州，非高風險區的生活工作秩序已基本恢復。目前，廣州地鐵憑綠碼通行，無需查驗核酸，於下班時間，地鐵客流量已明顯提升，基本處於滿座狀態，進站、候車均須排隊。11月30日，廣州宣布解封當天，地鐵客流量總人次為198.4萬；至12月5日，客流量總人次已升至515.6萬。

此外，廣州目前核酸採樣點的排隊情況有所緩解。多位有核酸檢測需求的人士表示，希望進一步放鬆核酸要求，以減輕時間、費用等成本。