台積電赴美投資，工商協進會理事長吳東亮7日指出，台積電赴海外投資是因應市場需求，不只是台積電、也是台灣整個的經濟力的延伸，即使台積電不去，也有其他競爭對手會去，長期來講是好的，不會讓台灣製造業空洞化。

工商協進會7日召開理監事會議，會前接受媒體訪問時，針對台積電赴美投資，是否引發台灣製造業空洞化的問題，吳東亮引述台積電董事長魏哲家的話說：「不會發生，這是門都沒有！」

吳東亮說，台積電在台灣30年打造的生態系，不是誰能短時間內打造的，從積極面來看，台積電到海外投資，是因應市場的動作，是好的，不但能增加台灣供應鏈的市占率，也不只是台積電、也是台灣整個的經濟力的延伸，台積電不去，也有其他競爭對手會去，長期來講是好的，不會讓台灣空洞化。

對明年的經濟展望，吳東亮認為，將是外冷內熱的局面，因此外銷產業可能需要一、二季的時間來去化庫存。內需，則比較有大的期待，以新光三越為例，今年預計成長10％，超過疫情前的水平。

但是，吳東亮說，也遇到一些問題，例如，晶華就推掉千桌訂單，因為缺工，因此希望政府能更精準的提出有效的方法，例如考慮移工，在台外藉生提供工作等。