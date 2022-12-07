面對國際經濟高通膨及衰退的雙重風險，蔡英文與財經首長6日召開會議提刺激經濟3箭。金管會主委黃天牧7日於財委會接受媒體訪問時表示，強化金融穩定、金融韌性向來是金管會最重的政策目標，未來施政將有四大重點「今年底前將提資安行動方案2.0、明年第一季提公司治理藍圖4.0、強化金融中介功能、透過金融政策照顧弱勢。」

黃天牧指出，首先強化金融穩定、金融韌性向來是金管會的政策目標，近二年來國際政經變化大，金融體系穩定是金管會最重要的目標，「金融韌性」一部份很重要就是清償能力、風險管理、內控法遵，另一部分是「資安」韌性，2020年9月就提出資安行動方案第一版，現在金融商品與網路上科技上都與資安連結，今年底會有資安行動方案2.0會出來，強化金融機構資安韌性。

黃天牧表示，資安行動方案2.0會更深化金融機構資安長的佈建，還有極端情境下資料保存，跨機構資安的聯防這些機制，年底前會把新版推出執行。金融的韌性不是只有經濟資本，誠信文化也很重要，所以希望銀行落實誠信經營文化。

在「資本市場」方面，黃天牧表示，會精進各項制度，從2013年開始推出公司治理藍圖，2020年8月則以公司治理藍圖3.0以永續為前提，2020年底則有資本市場藍圖八十幾項，現在正在規劃公司治理藍圖4.0，重點在獨董的獨立、董事會多元化還在溝通討論。預計公司治理藍圖4.0會到明年第一季出爐，會再做前瞻化。

黃天牧指出，去年推動櫃買戰略新板、交易所創新板，創新板目前成績不如人意，但交易所有非常認真耕耘，明年創新板會有亮眼個案登板。還有12月19日零股交易時間也縮短了。

第三點，黃天牧表示，總統提到維持經濟動能，金融機構就是扮演中介功能，金融業對五加二產業、六大核心戰略產業、中小企業、創新產業的中介功能會繼續努力。

第四點是如何透過金融政策照顧弱勢。黃天牧表示，這是在2020年上任後就宣示要包容的金融政策，對高齡者身障者、失智者都有銀行關懷措施，年輕人有普惠金融交易像集保基富通平台上有機制，關懷弱勢會繼續深化，微型保險、小額終老保險、保單紓困貸款、金融銀行對中小企業、弱勢、年輕人金融普及與教育會深化。

黃天牧指出，也會持續鬆綁法規擴大金融業業務與商品，但前提是清償能力、風險管理、內控法遵都做好，另外，金融科技發展也在委外研究，明年第三季會有一個未來台灣金融科技發展的新藍圖。