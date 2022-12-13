高雄市長陳其邁與豐洲市場拍賣最大黑鮪魚紀錄288公分模型合影。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市長陳其邁13日前往東京豐洲市場參訪，與豐洲魚市場場長大谷俊也交換魚市場改建經驗，借鏡豐洲市場遷建成功案例，當作前鎮魚市場改造藍圖，期許前鎮漁港汲取豐洲經驗，成為我國重要優質產銷場域及新興觀光景點。

大谷俊也引導陳其邁參訪豐洲市場「水產批發賣場樓棟（水産卸売場棟）及仲介批發賣場樓棟（水産仲卸売場棟）」，並說明批發大樓場內規畫設置，一樓為鮪魚、活魚、鮮魚的批發；二樓有參觀走廊；三樓是批發、零售市場，可供搬運車通行；四樓則為魚貨轉運中心；五樓則為辦公室。

陳其邁及參訪團對此行的印象深刻，此時正逢前鎮漁港專案建設改造之際，豐洲市場的成功經驗將可做為前鎮漁港發展的藍圖。

前鎮漁港營運至今已逾50餘年，現為台灣重要的漁港及遠洋漁船基地。高市府人員將汲取豐洲市場改造成功經驗，規畫前鎮漁港多功能水產品運銷中心與魚市場符合現代衛生條件，以人車分流、魚體不落地、衛生安全、頂樓綠帶等模式設計，將積極取得HACCP認證為目標。