短影音平台抖音（TikTok）近來成為資安輿論焦點，數位發展部已限制公部門設備下載，對此，民進黨立委賴瑞隆表示，至少從公部門帶頭做起，要以確保台灣利益為優先，特別是公務人員涉及重要機密，必須站在國家立場；民進黨立委張宏陸則表示，相信民間也不希望個資遭大陸掌控。

抖音個資危機成為近日大家關注的焦點，賴瑞隆說，台灣必須從公部門帶頭做起，讓中國大陸不要來影響到國家安全，特別是公務人員，涉及重要機密，必須站在國家立場，防止軟硬體受到影響。

張宏陸則表示，抖音在很多國家都禁止使用，因為可透過平台蒐集個人的個資，所以規定所有政府機關不能使用抖音；至於民間的部分，可以思考，如果確實造成個資外洩，使用者一定也不希望各資遭到大陸全部掌控。

國迷黨立委曾銘宗則表示，抖音要不要禁止，基於國家利益，國民黨團會全力支持，立法院相關長官必須出來講清楚，如確實侵害國家安全，國民黨團就支持。

綠委表示，抖音變成有許多假訊息氾濫溫床或是詐騙假訊息，這樣上傳容易假影片，美國聯邦調查局也在調查隱私侵犯的可能，對於身為公務員，在使用社群軟體要相當小心；社群軟體可能侵犯隱私或木馬程式取決個資，不一樣的身分，使用社群軟體要限制。