林務局台東林區管理處所轄第2530號水源涵養保安林網路票選命名活動日前截止。（林務局台東林管處提供／蔡旻妤台東傳真）。

位於台東縣綠島鄉內，林務局台東林區管理處所轄第2530號水源涵養保安林網路票選命名活動日前截止，有「火燒島保安林」、「將軍岩保安林」、「石浮腳保安林」等3個名稱網路票選，逾百位民眾參與票選，投票結果出爐，以「火燒島保安林」獲得最高票。

台東林管處指出，以往保安林都是以數字編碼來表示，便於直覺式辨識及管理，這幾年來為了讓在地居民更認同保安林存在的價值，希望能以選擇在地傳統地名、具歷史意義名稱或當地居民慣稱等來稱呼保安林，不僅可以讓在地居民與保安林環境建立更緊密的連結外，也可讓社會大眾認識保安林設置的意義與歷來在地文化的關聯。

位於綠島鄉第2530號保安林主要功能為涵養水源以提供在地民生及農業灌溉用水，同時也是相當重要的離島生態環境與野生動植物棲地，更吸引了不少民眾到此親近山林、健行休憩。

林管處說明，網路票選命名活動由台東綠島鄉公所提供的「火燒島保安林」、「將軍岩保安林」、「石浮腳保安林」等3個名稱進行網路票選，期間共有126位民眾參與，依投票結果以「火燒島保安林」獲得最高票60票，林管處將依票選結果資料與綠島鄉公所、在地民眾團體等進行討論，希望能促進在地積極參與公眾事務，一起關心自己的家園與周邊環境，後續確認正式稱呼後，也會在台東林管處官網及臉書粉絲專頁公開命名結果。

此外，台東林管處也於今日由祕書邱欣慰公開抽獎，抽出多功能自行車貨架包、玻璃保鮮盒等限量獎項，後續由主辦單位陸續將各獎項寄至得獎民眾提供之聯絡地址，詳細得獎名單將公布於台東林管處官網或臉書粉絲專頁。