由臺北市商業處、旺旺中時媒體集團、台灣新媒體發展協會共同舉辦「臺北網紅節」，並於九月開始舉辦TY Star網紅獎，特別邀請momo購物網、伊林娛樂、ikala為協辦單位，歷經近三個月的初審、複審、人氣票選及總決選，得獎名單已出爐。

本次活動依網紅粉絲數分級，分為星星、月亮、太陽組，總計近千名網紅參賽，200名入圍，並於momo購物網人氣網紅票選平台，歷經三週的票選活動，吸引網友60萬以上投票數，最後於各組選拔出前十名獲獎者。

今年網紅參賽者相當多元，其中生活娛樂類型佔52% ，其次為美食旅遊16%，分享生活娛樂類型佔了七成左右，此外影音創作、親子、美妝穿搭等，也有許多獨具風格的網紅類型。今年參賽者更趨年輕化，甚至有高中生參賽，而和去年較為不同，團體式網紅參賽狀況變多，人多相對創意多元，也深受粉絲喜愛。

台灣新媒體發展協會祕書長李雯菁亦為評審之一表示，今年活動已至第三年，參賽盛況較去年熱烈許多，參賽網紅也更勇敢呈現自己的優勢及特色，以博得粉絲認同，今年評審方式包含了網紅自媒體經營數據、人氣票選比例，以及為臺北網紅嘉年華PO文宣傳的加權計分，綜合評選出今年每一組的前十大，而具有創新創意的內容則是評審們評分最重要的核心項目。

伊林娛樂副總蔡玉治則表示，網紅經營的內容要帶給大家得到什麼，這部分很重要，包括網紅自身經營社群的企劃及想法，以及獨特性，對於要長久經營社群的網紅來說，這部分是重要的核心關鍵。

iKala KOL Radar 事業總監吳曉芳則表示，在評審過程中網紅社群數據是很重要的指標，讓評審藉由AI產出的數據，更客觀掌握、評核網紅表現。另針對網紅經營質感上雖較難利用數據來分析，因此過程中評審會透由查看每位網紅經營的社群頻道內容，看是否具有創造獨特性來吸引粉絲。

TY Star網紅獎總決審現場，評審逐一討論、表決得獎網紅，圖右起李雯菁、蔡玉治、吳曉芳。（圖／太陽星網路科技公司提供）

TY Star網紅獎頒獎典禮將於12月7日假臺北市政府舉行，得獎詳見官網及臺北網紅節FB。