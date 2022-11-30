環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市票選成績揭曉，經過一個月全國民眾熱情參與，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，無論是得票數或是環境指標星等，皆為非六都第一名，屏東縣長潘孟安除感謝墾丁大街自治管理委員會及墾丁大街攤商為形象改善所付出的努力外，也感謝全國民眾對墾丁大街厚愛。

屏東縣環保局今年與墾丁大街自治管理委員會合作，共同打造5面向環保措施，包含「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（汙）水排放」以及「環境與公廁清潔」等措施，與全國共16個夜市PK誰最環保。

墾丁大街從內用不使用一次性餐具，並推動外帶不免費提供塑膠袋，還在周邊旅店設置購物袋租借點，迺夜市忘記帶環保袋就可至租借點借用；另外為了減少空氣汙染，更成立專案小組推動攤商裝設油煙防制設備，經輔導後防制設備設置率由5.3％提高至90％，

而餐飲廢水經截流收集至汙水下水道系統，再輸送至墾丁污水處理廠處理後排放；還有位於墾丁派出所斜對面的公廁，為一多功能友善廁所，管理單位每日皆派人定期清掃，遇連續假日人潮眾多時，則加強巡檢清掃頻率，以提供迺夜市的遊客一個不髒、不臭及不濕的優良如廁環境。

屏東縣環保局顏幸苑局長表示，環保署為推廣地方特色環保夜市，讓民眾親自體驗及參與，今年首次將環保夜市導入民眾網路票選活動來拉近民眾對於環保夜市的了解，並透過票選活動來支持自己喜愛的夜市。

墾丁大街夜市經由環保局、墾管處、墾丁大街自治管理委員會及夜市各攤商鼎力配合，完成建置5面向環保措施，並獲得全國6278人認可，整體環境指標的平均星等為4.22顆星，不論是總得票數或是環境指標星等，都是全國非六都以外第1名的縣市。