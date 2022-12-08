晶圓代工龍頭台積電（2330）長短線話題不斷，各界關注赴美設廠效益，外資不僅全面看好長線有助滿足客戶分散生產需求，短期營運方面，花旗環球證券研判，台積電11月營收將是短期高峰，帶動本季營收有望達成季增率持平財測目標，同時有望突破全年財測。

針對台積電加碼美國設廠的資本支出，外資指出，隨台積電美國客戶出於安全性考量，對晶片在美國本土製造的需求增加，台積電赴美設廠動向將淡化市場部分關於地緣政治的擔憂，屬於長線利多，如：摩根士丹利、花旗環球、摩根大通、里昂證券等都持偏正面觀點。

里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧認為，台積電在美擴張產能是邁向產能分散化的又一步，對於台積電這樣的產業領頭羊來說，更有能力在供應鏈的結構變化中受益。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則說明，儘管美國廠更高的資本支出恐傷害台積電明、後年毛利率，但赴美投資有助化解投資人對地緣政治擔憂，綠能生產還有助ESG加分，長線實為重新評價（re-rate）契機。

摩根大通日前即預料，台積電先進製程將有10％～15％產能建置在美國本土，至2027年時是當地最大晶圓代工產能，凌駕英特爾與南韓三星之上，從台積電最新釋出先進製程產能計畫，獲得印證，花旗環球證券也認為，美國未來5～10年將占台積電先進製程產能10％～20％。