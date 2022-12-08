聚焦打造車輛軟體定義的車用軟體服務商Sonatus宣布，已在鴻海(2317)領投下完成7500萬美元的B輪融資，加計先前的A輪融資，Sonatus已從創投公司、戰略合作夥伴及客戶募集逾1.1億美元資金，可望加速車用軟體創新。

市場人士認為，鴻海攜手Sonatus合作有助於集團布局車用軟體，且Sonatus先前合作成果有助縮短集團整車方案上車時間、並有助投入其他電動車開發專案。據了解，鴻海已與Sonatus展開業務合作討論，包括車輛軟體元件與方案、雲端服務合作等。

2018年創立的Sonatus聚焦提供基礎技術與解決方案，幫助客戶與合作夥伴加速過渡升級到軟體定義車輛時代，並協助打造多元化解決方案。採用Sonatus的關鍵構建模組，車廠與產業生態系可縮短創新技術方案與產品上市時間，同時降低成本、提高可靠性。

Sonatus的核心業務為攜手OEM或Tier 1廠商提供整車軟體解決方案，包括電子電氣架構（EEA）架構下數據收集、新程式運作及增添、聯網機制、雲端平台等底層基礎元件。目前已與現代汽車集團簽約，並積極與Stellantis、上汽等OEM廠洽談合作。

其中，現代、KIA及Genesis的多款量產車已採用Sonatus軟體，搭配軟體方案的Genesis的轎車S90及SUV車型GV60已於今年上線。此平台同樣已被Ioniq 6採用，預計至明年使用Sonatus軟體平台的車將達數百萬輛。

隨著團隊快速成長茁壯，Sonatus繼而拓展在法國、義大利、日本及中國大陸等地業務，希望將產品與解決方案整合更多應用程式，為更多地區的合作夥伴與客戶提供服務。鴻海此次領投可望加速車用軟體創新，支援電動車平台Sonatus進入量產階段。

Sonatus共同創辦人暨執行長Jeffrey Chou表示，軟體是車輛創新加速器、且極具發展潛力，公司已握有絕佳優勢，且過去1年半的進展超越原定計畫與成長目標。此輪融資讓公司擁有充足資源進一步成長，將軟體定義車輛的關鍵技術引入新市場、服務更多客戶。

鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗表示，集團願景為將PC和手機領域的成功模式複製到電動車產業，打造跨平台的電動車創新解決方案。Sonatus進入量產階段時，提供的車用及雲端解決方案表現令人印象深刻，能做到車用軟體與硬體無縫整合，雙方策略合作將發揮綜效。

市場人士認為，鴻海選擇投資Sonatus，主要考量該公司具備較高技術壁壘優勢，包括快速且有效的軟體元件更新機制與車雲通訊協議，且能透過邊緣車用電子微控制器（ECU）與雲端間資料無縫串接實現「數位車輛分身」（Vehicle Twins），新進者需數年時間追趕。