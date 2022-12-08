三商壽(2867)昨天召開法說會，過去因投資反向ETF造成大幅虧損，公司表示，至第3季底，反向ETF帳上部位降到剩下51億元，而疫情、升息、地緣政治影響淡化，明年金融市場不會比今年差；三商壽本周也宣布1月1日起進行金融資產重分類，以9月底評估，對淨值影響數估計可增加60億元。

三商壽今年前3季稅後虧損56.6億元、每股虧損1.90元。總保費收入較去年同期減少9.9％，主係先前躉繳投資型商品的推廣，影響續期保費量；總保費在壽險業的佔率為4.92％，較去年同期4.36％和去年底4.40％，分別提升0.56％和0.52％。

經常性投資收益率去年同期成長24bps，由2.84％提升到3.08％，公司持續建立固定收益部位，提升經常性收益率投資收益率較去年同期減少39bps，主要國內外股權執行停損與俄債提列預期信用損失短期獲利有所衝擊。

第3季底未實現損失達214億元，股東權益降至270億元，不過第3季單季淨值增加約9億元，第3季底的淨值比略增至2.01％。

三商壽也公告資產重分類從明年1月1日開始，至於對淨值影響數以9月底估計約60億元，但因為第4季金融市場波動仍大，實際影響數要到明年第1季才會清楚。另外，11月11日已完成10億股普通股現增，募集資金52億元，資本適足率（RBC）預估增加20個百分點。

對於明年金融市場看法，公司認為，今年受疫情、地緣政治、通膨及升息等三大因素，導致「基期」較高，但疫情現在除少數國家外，全球已經鬆綁，影響越來越淡化；其次，地緣政治主要來自俄烏戰爭，不只影響原物料及天然氣，還造成供應鏈斷鏈，但目前慢慢修復中；通膨跟升息何時結束眾說紛紜，但目前進入升息循環後半段，通膨議題後續壓力會減輕，這些因素都會緩解，所以2023年金融市場審慎樂觀，明年不會比今年差。