彭博社周三援引消息人士報導，荷蘭官員擬對出口中國的晶片製造設備實施新的管制措施，其出口禁令可能擴大至製造14奈米或更先進晶片的設備。

上個月荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher證實正在與美國政府進行協商，討論荷蘭對出口中國的半導體設備實施新的管制措施。

迫於美方壓力，荷蘭政府自2018年以來便以「可能用於軍事用途」為由，禁止該國最大企業、半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）將其最先進的機器外銷中國。

艾司摩爾去年對中國客戶的銷售額超過20億歐元（約21億美元），約占其總營收15%。

彭博社周三報導，荷蘭政府正在研擬的最新出口管制措施可能包括禁止對中國銷售可製造14奈米或更先進晶片的設備，以配合華府在10月初所發布的部分措施。荷蘭官員還在討論相關細節，但基本上應該是會禁止艾司摩爾對中國出口「浸潤式微影設備」（DUV），其技術層級僅比極紫外光微影製程（EUV）落後一代。

中國的晶片製造商目前即是採用DUV設備來製造14奈米製程或更先進的晶片。

報導亦指出，有關於荷蘭擴大對中國管制措施的協議，最快可能在下個月達成，但這些新禁令對艾司摩爾的中國業務會造成什麼影響，目前尚不得而知。

根據荷蘭統計局CBS，中國是荷蘭的第二大貿易夥伴，僅次於德國。

拜登政府在10月初發布一套全面拑制中國半導體業的出口管制措施，其中一項禁止中國取得全球任何使用美國技術生產的某些半導體晶片。

荷蘭外交部尚未回應媒體置評請求。白宮國家安全委員會拒絕對此消息發表評論。