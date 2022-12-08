馬祖民眾若要往返台灣，必須先搭船前往南竿，再轉乘飛機抵達松山機場，立委提案要求交通部民用航空局評估直升機直飛松山－馬祖的可行性，民航局長林國顯允諾3個月內完成評估，但也點出直升機做為正常交通工具的費用太高，恐沒有經濟效益。

馬祖海上交通中斷時會啟動直升機疏運措施，南竿往返東引、莒光間每日最多3架次，每架次最少要有4名居民才會飛航。票價方面，飛東引票價3000元，設籍馬祖民眾1200元；飛莒光票價2000元，設籍馬祖民眾800元。

立委洪申翰、劉世芳、陳素月等人提案，鑒於馬祖地區四鄉五島間，島際交通往來不便，且居住東引、莒光地區居民欲往返台灣本島，需先經由海上運輸前往南竿搭機，才能抵達台灣。為提升東引及東、西莒居民，與本島間交通往返便捷度，敬請民航局持續協調、評估直升機直飛松山之可行性；必要時也應與觀光局合作，協請旅行社統整包機需求，提供東引及莒光鄉親更便捷的服務。

林國顯表示，馬祖航線現在用ATR72機型飛航，若用直升機飛航，不只時間長，費用還很貴，目前還沒有實際評估，但推算起來沒有經濟效益。他分析，直升機當作正常交通工具的費率太高，上去1小時就要1萬美金，每台只能載8人，成本太高、不划算，還是定翼機省錢且座位多。

林國顯也說，先前也討論過高雄飛南竿，同樣面臨成本太高，費用要3、5000元，成本不划算。