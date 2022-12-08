烏克蘭無人機拍下令人難以置信的畫面，展示了烏克蘭自製的 BTR-4「帝駒」(Bucephalus)輪式步兵戰車，發射反坦克飛彈，成功擊毀俄羅斯 T-80BV 主戰坦克的過程。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這段影片的拍攝日期還不確定，當時並無積雪，植披也還翠綠，可能是在較早時期所攝。無人機持續觀察1輛俄羅斯T-80BV坦克的動向，顯然也同步回傳坦克的位置。就在T-80轉彎並減速時，隱藏在樹林裡的烏克蘭 BTR-4步兵戰車，立即發射飛彈，擊毀了這輛坦克。

戰車被擊中後，裡頭的乘員趕緊逃出，2名沒有受傷的坦克兵很快跑遠了，但其中1名坦克兵顯然受了重傷，他在離開坦克後精神不濟就趴在土地上不願再動，之後勉強起身，支持一會兒後又躺下去，身上多處受傷，可見戰爭的殘酷。

BTR-4名為「布西發拉斯」，典故源自亞歷山大大帝座騎，是歷史上最出名的馬。

BTR-4為8輪 全地形、多用途裝甲運兵車，配備 30公釐自動加農炮、7.62公釐同軸機槍，另可外加反坦克飛彈發射器。它的操作系統已經全數位化，乘員在車內就能以數位面板，操作各種武器。

早在今年3月，馬立波攻防戰期間，烏克蘭亞速營的BTR-4裝甲車多次擊毀俄軍 坦克，火力之強令人驚嘆。