沛星科技（Appier）8日宣布，已獲得東京證券交易所（Tokyo Stock Exchange，TSE）批准，公司將從Growth市場板塊變更為Prime市場板塊（原東證一部），預計2022年12月15日正式生效。
Appier 於2021年3月在東證Mothers（目前稱為Growth）板塊上市，公司營運在上市後維持強勁且穩定的成長。由於Appier日前已滿足東京證交所轉板至Prime的要求，即公司營收在100億日圓以上，且市值必須連續一個月超過1,000億日元。8日東京證券交易所已確認Appier的Prime轉板申請。
Appier是東證改制後第三個從Mothers（Growth）轉板到Prime的公司，從上市到完成 Prime轉板僅耗時一年九個月，該公司表示，這是基於公司的財務表現如預期達標，今年甚至三度上修財測且持續創下營運佳績，並且在2022年資本市場不穩定的情況下， Appier的企業價值仍有穩健的提升。
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