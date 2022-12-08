PLATTS報導，伴隨減產、庫存去化及乙烯等原料持穩走堅支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價延續區間盤整走堅態勢。其中，PVC在廠商減產嚴控虧損包袱下，報價連二周攀揚，彈升75美元，每噸價格重回800美元整數關卡，達815美元；PP也小漲5美元。台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）營運加分。

不過，EVA在旺季需求結束，報價明顯拉回整理，續跌50美元，每噸價格下探至1555美元，失守1600美元整數關卡；PE也因年底耶誕節慶出貨結束，買盤趨緩，下滑10-20美元；ABS、PS則同步小跌5美元。對照原料乙烯上漲、SM下挫30美元來看，利差空間承壓延續。

由於行業大面積虧損，大陸PVC整體開工率降至71.13％，下游低價採購為主，PVC社會庫存24.97萬噸，減少8.03％。

廠商表示，大陸當前PVC主要利好在於近期出口轉強支撐及社會庫存延續去化；具體印度買盤增加，據悉訂單或維持至明年1月但或有透支後期需求。此外，因到貨不暢PVC社會庫存仍在去化；但後續預計隨著下游放假大概率轉為累庫。市場對疫情放緩、明年經濟恢復預期較樂觀。

此外，大陸12月PE計劃檢修裝置很少，農膜產能利用率有下降預期，下游剛需採購為主，需求持續下降是阻礙盤面推漲的主要原因。PP市場偏弱運行，但人民幣升值，海外需求仍弱，暫無明顯套利空間，企業報價暫時維穩。

大陸SM下游EPS需求低迷，行業利潤虧損，原料採購跟進謹慎，大陸利華益ABS成功出貨，PS裝置開工偏高運行，整體需求尚且平穩。原油年內創低，成本支撐不佳，而部分SM裝置計劃重啟，供需僵持，短期區間偏弱震盪。