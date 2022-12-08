全球投資人專業雜誌《IR Magazine》（投資人關係雜誌）今（8）日舉行年度大中華區論壇暨2022年度大中華區最佳投資人關係獎項，首度入圍的台科技品牌廠技嘉科技（2376），在三項提名獎項中拿下「大中華區最佳投資人關係長」大獎，由今年初甫接任公司發言人的楊蘭台奪得該個人獎項。

《IR Magazine》大中華地區大獎（The IR Magazine Awards – Greater China）每年度邀請台灣、中國大陸及香港的各大主要投資機構參與調查，評選出在投資人關係服務實務中傑出之專業人士／團隊及企業，予以頒獎表揚。

今年首度被提名的技嘉，第一次入圍就獲得大中華區的「最佳投資人關係企業─中型市值」（Best Overall Investor Relations，mid-cap）、「最佳投資人關係長」（Best Investment Relations Officer），及「行業別最佳獎─科技類」（Best In Sector Awards - Technology）等三個獎項提名。其它台廠如鴻海、台達電等企業，今年度也皆入圍不只一個獎項。

楊蘭台於線上得獎致詞中，提及對技嘉董事長葉培城及總經理李宜泰的感謝，並指出身為公司投資人關係平台的協調者，將每位同事的優點最大化、在互相學習及成長的過程形成良性循環，共同致力於資訊透明化、讓投資人了解公司價值，將公司長期穩健的價值回饋給股東及利害關係人，創造雙贏甚至是三贏的局面，是其持續努力的目標。