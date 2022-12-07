台塑四寶公司11月營收，僅台塑相較10月正成長、幅度為1.9%，其餘南亞、台化、台塑化均呈現月衰退，衰退幅度分別為30.1%、15.6%以及4.6%。

台塑(1301)11月合併營業額173.63億6377萬元，月增加1.9%、年減少29.2%。台塑表示，11月營收相較10月成長主要是因為寧波廠10月14日~10月27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，11月恢復正常交運，因此，11月寧波各廠銷售量合計比10月增加2.5萬噸，影響營業額增加10億元。另外，由於產業鏈持續進行庫存調整，終端需求疲軟，台塑11月除了液鹼及AN產品價格上漲外，其餘產品平均價格均比10月下跌，幅度介於4~16%。

南亞(1303)11月合併營收252億元、月減少5.4%、年減少30.1%。南亞表示，由於11月國際原油與大宗原物料價格跌勢明顯，故對產品售價造成了一定的影響。南亞化工產品因原料價格拉低產品售價、寧波BPA定檢；聚酯產品受到美國感恩節假期影響，出貨量減少；塑膠加工產品則因原料走跌、客戶延後下單，營收皆有減少；然而電子材料產品因網通、車用及鋰電需求挹注，銷售量與營收增加。

台化(1326)11月合併營收266.91億元、月減少12.3%、年減少15.6%。台化表示，11月因PX及PTA產銷調整，銷售減少9.4億元；苯酚下游BPA需求不佳降載，銷售減少5億元。價格方面，受通膨、升息等因素影響，整體經濟環境下行且大陸防疫政策持續動態清零，客戶開動降低，採購心態保守，產品行情續跌。

台塑化(6505)11月合併營業額620.84億元、月減幅11.1%、年增加4.6%。台塑化11月原油煉製量9,538千桶(318千桶/日，30天)，比10月原油煉製量1293.9萬桶減少340.1萬桶，產品總銷售量1237.7萬桶，比10月減少264.8萬桶，主要係11月第一套重油加氫脫硫裝置因設備異常、臨時停車檢修所致。售價方面，11月杜拜原油平均價格比10月下跌4.9美元/桶，因外銷產品價差擴大，11月產品平均售價比10月減少2.0美元/桶，但受台幣升值影響，11月產品平均售價比10月下跌112新台幣元/桶(3.6美元/桶)。烯烴事業方面，11月乙烯產量16.2萬噸(產能利用率59%、30天)，比10月產量17.1萬噸(產能利用率63%、31天)減少0.9萬噸，產品總銷售量43.8萬噸，比10月44.4萬噸減少0.6萬噸。