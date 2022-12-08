大陸海關總署網站顯示，台灣生產企業註冊訊息上，水產品類別890間企業，目前僅一家狀態顯示「有效」，兩家顯示「註銷」，其餘887家均顯示「暫停進口」。

屏東8日傳出大陸再禁台灣農漁產品輸入，此次恐遭殃的是秋刀魚和午仔魚。大陸在6月時指出多家台灣食品加工廠違反相關規定，停止包括白帶魚等台灣農漁產品進口。

查詢大陸海關總署網站發現，水產品類別890間企業，目前僅一家味一食品有限公司狀態顯示「有效」。