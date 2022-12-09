根據《富比世》（Forbes）資料，特斯拉執行長暨推特新老闆馬斯克（Elon Musk）自宣布收購推特以來，特斯拉股價大幅走低，個人財富嚴重縮水，全球首富地位7日短暫遭法國精品集團LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）取代。

據《富比世》估計，阿爾諾7日以1,847億美元的身家登上全球首富，馬斯克以1億美元之差屈居第二，不過稍後馬斯克憑藉1,854億美元的淨資產，比阿爾諾高出7億美元，重回首富位置。

馬斯克在2021年9月27日擠下亞馬遜創辦人貝佐斯，登上全球首富。同年11月特斯拉收到租車巨頭赫茲（Hertz）的電動車大單，帶動股價飆高，馬斯克身家財富攀升至頂峰3,200億美元。

LVMH 7日股價上漲，為阿爾諾增添數百萬美元財富。不過LVMH今年股價持平，阿爾諾重拾首富頭銜的主因是特斯拉股價重跌，讓特斯拉最大股東馬斯克的財富大縮水。

自馬斯克在4月宣布以440億美元收購推特以來，特斯拉市值蒸發將近一半，馬斯克的淨資產縮水700億美元。投資人擔心推特將占去馬斯克太多心力，拋售特斯拉股票，馬斯克的淨資產在今年11月8日跌破2,000億美元大關。

今年特斯拉股價遭遇逆風，迄今累計跌幅超過56％，表現遠遠遜於大盤，同期那斯達克指數跌幅為30％。馬斯克擁有特斯拉將近25％的股票與選擇權，淨資產較去年11月的高點銳減42％。

除了推特外，影響特斯拉今年股價表現的原因，還有大陸清零政策引發供應鏈問題，第二季交車量出現兩年來首度下滑，以及第二季和第三季營收低於預期。

馬斯克在4月中至11月初之間，出脫價值193億美元的特斯拉股票為收購案籌資，再為特斯拉股價帶來下壓。

隨著科技股大跌，馬斯克花了將近半年時間尋找方法棄購推特，但他最終被迫在10月稍晚接收推特，以130億美元借款和335億美元股權承諾完成收購。