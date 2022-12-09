習近平會見蘇丹主權委員會主席推動戰略夥伴關係行穩致遠。（新華社）

新華社9日報導，中國國家主席習近平當地時間12月8日下午在利雅德會見蘇丹主權委員會主席布林漢。習近平強調，中方將繼續為蘇丹發展提供力所能及的幫助，助力蘇丹經濟社會發展，相互堅定支持彼此核心利益，深化各領域交流合作，推動中蘇戰略夥伴關係行穩致遠。

習近平指出，中蘇是患難與共的好朋友、好兄弟。中方支援蘇丹各方繼續通過對話協商平穩推進政治過渡，反對外部勢力干涉蘇丹內政，將繼續在國際場合為蘇丹朋友仗義執言。中方願同蘇方攜手努力，鞏固兩國友好和互信，相互堅定支持彼此核心利益，深化各領域交流合作，推動中蘇戰略夥伴關係行穩致遠。

習近平強調，中方將繼續為蘇丹發展提供力所能及的幫助，開展石油、農業、礦業等領域合作，鼓勵有實力的中國企業參與蘇丹建設專案，助力蘇丹經濟社會發展。中方願同包括蘇方在內的阿拉伯國家一道，深化和拓展各領域交流合作。中方願同蘇方在中非合作論壇框架內加強合作，在聯合國等多邊場合加強協調配合，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。

布林漢表示，蘇中兩國人民友誼源遠流長，深厚牢固。中方長期以來一直堅定支持蘇丹維護國家安全穩定，願代表蘇丹政府和全體蘇丹人民向習近平和中國人民真誠地說一聲感謝。蘇方堅定支持中國維護自身核心利益，堅定支持中方提出的所有重要倡議。蘇方希望蘇中關係以及阿拉伯國家同中國整體關係得到進一步發展。

中共政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、政治局委員兼外長王毅、兼發改委主任何立峰等參加會見。