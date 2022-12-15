國民黨台南市議員謝龍介選完台南市長後，今現身議會被問到下一步是否投入立委選戰或爭取國民黨不分區提名？他說，「將繼續傾聽民意」，也特別提到，北門區鄉親讓他「很意外、很感動」，會繼續關心北門區蘆竹溝光電場爭議問題，也希望參選民進黨主席的副總統賴清德也能關心一下當地居民。

此次台南市長選舉，謝龍介僅小輸尋求連任的台南市長黃偉哲4.5萬票，北門區更「由綠轉藍」，遭謝龍介翻盤，且謝於北門區也贏了近5％。謝龍介說，北門區鄉親對他的相挺，他很意外也很感動，選前也承諾會繼續關心北門蘆竹溝光電場抗爭議題，選後仍將持續傾聽民意。

他說，當地的光電爭議並不複雜，強調只要政府高層願意介入，很容易就能解決。謝龍介指出，這次選台南市長，在北門翻盤的原因就是因政府於當地發展種電政策，引發居民不滿，由於種電地點離住家太近，當地彷彿有「2個太陽」，也造成居民苦不堪言，他也會持續關心。