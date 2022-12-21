外界關心新聞媒體議價進度，由行政院責成數位部主導媒體與平台的四場對話已經於上周結束，但會中媒體公會主張分歧，Google、Meta等提出的看法也不同。國內學者整理四場會談內容建議國內各媒體公學會，應展開跨媒體溝通，統整訴求，才能與政府部門、平台業者進行更有效的協商溝通。平台業者也須提出具體方案，展現協商誠意。

國內四大新聞媒體公學會與跨國平台Google和Meta（Facebook），已先後於12／2（報紙、雜誌、Google）、12／6（無線台、衛星電視、Meta）、12／9（報紙、雜誌、Meta）、12／16（無線台、衛星電視、Google）完成四場面對面協商。台大新聞所教授林照真、政治大學法律系特聘教授王立達、成功大學法律系副教授許曉芬及臺灣科技大學專利研究所副教授陳衍任今召開線上記者會提出建議。

學者整理四場會談內容後指出，國內媒體組織與平台第一次進行面對面協商，由於沒有過去的會談經驗，比較是各自表達自己的立場，較難有具體的互動。

在四大媒體公學會提出的訴求方面，也出現立法與基金不同的主張。有關立法方向，報業公會主張採取澳洲模式的議價法；雜誌公會、電視學會與衛星電視公會，則主張立法向跨國平台徵收數位稅的方式處理，即為立法課徵「數位稅」。對於立法繳納之稅款成為基金後，在基金分配機制上，雜誌公會建議由廣納各界人士的第三方處理；電視學會則不支持透過基金組織或第三方來分潤。

王立達表示，目前跨國平台Google、Meta願意踏出第一步，與國內媒體協商，這值得肯定，但真正要處理的媒體議價議題還只停留在各自表述的階段、還沒有觸及，平台方對目前免費轉載的報導內容是否付費？雙方對於付費方式是否展開談判？似乎並非會中討論重點，平台方沒有明確表達對於轉載新聞報導的付費意願，雙方更未就開啟後續議價協商達成共識。

他希望數位部能夠持續協調，敦促平台方表達願意付費與進行議價協商的意願，跨國平台也需在後續談判中派出有決策權的人參與協商、並提出議價相關的資料，如轉仔新聞的流量、點擊狀況、廣告收入等必要背景資料，才有利後續推行。

媒體方面，各媒體公會需要儘快整合出單一立場，包括是否進行議價談判以及具體的議價方案，才能夠繼續和平台進行溝通與談判。

林照真也說，目前最重要的是媒體需要建立共識，有一致的方向在不管是與平台協商或是在立院討論立法，都會更為順利。林照真說，也會將學者所提的意見，提供給政委羅秉成、吳政忠、數位部次長李懷仁以及文化部與NCC，希望能在立院與各界有更多的討論。