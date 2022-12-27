台南市政府全體局處首長簽署透明廉政公約。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市長黃偉哲25日宣誓就職當天，第1份簽署的公文即是台南市政府透明廉政公約。市府今天(27日)舉行黃偉哲第2任期第1次市政會議時，副市長趙卿惠、葉澤山除率領局處首長宣誓之外，也在黃偉哲的監誓下，當場簽署透明廉政公約。

黃偉哲指出，市政穩定、創新進步及清廉服務，在在需要事務官與政務官通力合作，他期許行政團隊所有成員都能不負市民所託，以清廉、公開、透明作為最高原則，「清清楚楚、乾乾淨淨，沒有模糊地帶」，讓市政建設無縫接軌。

「我在宣誓就職當天，第1份簽署的公文就是台南市政府透明廉政公約」，黃偉哲還強調，他要求自己及全體市府團隊都必須簽署，並且定期向市民報告，市政清廉由他帶頭做起接受全民監督，不僅公開，還要透明。

黃偉哲認為，此次尋才費盡心思，「專業能力」及「即戰力」是最大考量，新任與留任人員，無論在中央或地方都有豐富的行政經驗，接下來的4年，將以「便捷交通」、「青銀福利」和「清廉勤政」為3大施政方向，推動台南市政做得更好。