台南市議會國民黨團30日舉行「民進黨黑金、黑道纏身、賴清德撇不清、勿雙標」記者會，書記長蔡育輝指賴清德2015年抵制黑金涉賄選的議長，拒進議會200多天，如今台南議長選舉籠罩黑金疑雲，要選民進黨主席的賴清德應該說明自身態度、民進黨標準為何？也懇請檢調深入追查，不要「火車過了才吹哨子」。

民進黨台南市黨部則回應，選舉已結束，請國民黨勿再急就章、胡亂拼湊，所有事件已進入司法偵辦，誰是黑金誰是黑道？讓司法給人民正確回覆。民進黨團反擊，郭信良30年來積欠農漁會上億元卻不願償還，難道這不是黑金力量介入農漁會所致？國民黨選擇與郭信良合作，難道不是「黑國配」？

蔡育輝說，外界有許多議長選舉賄選傳聞，檢調只要追查誰打電話給方一峰議員，就能追出幕後黑手，檢調單位只要認真查，保證一定能查到賄選，就看地檢署辦不辦而已，不要火車過了才吹哨子，會讓外界認為是司法單位以司法打壓異己。

他也說，賴清德標準這麼高，未來也會是民進黨主席，勤政清廉愛鄉土是民進黨標準，若有人黑心錢行賄、以黑道恐嚇議員，這樣不嚴重嗎？在民主國家能這樣做嗎？他說，過去台灣人支持民進黨，認同民進黨是為了台灣土地在努力打拚，希望賴清德用過去在台南的道德標準，對現在台南黑金說清楚自己的態度。

針對國民黨再提黑金，民進黨團幹事長蔡筱薇說，南市議會正副議長選舉最終順利由民進黨奪得，非「所料未及」而是「本該如此」，此次民進黨有28席、台聯1席、台灣基進1席加上無黨的本土議員，南市議會本土力量已超過30席，在這壓倒性差距下，民進黨團只要團結，便能拿下正副議長席次。

她還說，反觀國民黨團全黨押寶郭信良，並拒絕與民進黨團溝通協調，企圖挖民進黨牆角，但在賴清德副總統、陳其邁代理主席、賴瑞隆主委及黃偉哲市長多方努力下，民進黨團結選出自己的正副議長，國民黨怎麼永遠不會檢討自己？