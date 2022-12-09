統振(6170)11月合併營收1.63億元，月增加1.64％、年減少35.2%，累計前11月合併營收為23.11億元，年減15.36％。

統振表示，旗下專營布局在移工市場的金融科技與通訊業務11月營收明顯月增4.32％、年增3.90％，其最主要是得益於「金融科技」QuickPay的匯款筆數隨著有效註冊會員數的穩定成長而有連續3個月筆數保持月增率正增加的態勢，加上流通事業旗下各大實體通路對於公司代理的生活美容、電池等各系列產品保持良好的備貨力道，減緩「通訊事業」業績減緩的情形，帶動11月營收繳出連續3個月單月營收月增率正成長的成績。

統振進一步表示，「金融科技」QuickPay自2019年第二季正式進入小額跨境匯兌之利基型金融服務領域以來，由於匯款手續費相較一般銀行跨境匯款手續費便宜數倍，對於外籍移工來說，匯款回家鄉為長期、定期需求，不僅解決匯款費用占匯款金額比重偏高的情形，也改善匯款時間成本、安全性與便利性的問題，因此，統振小額匯款業務儘管面對現有或潛在競爭者的加入，有效註冊會員數平均每季仍以近5千~1萬人的增長趨勢擴大會員規模，目前註冊會員已超過20萬人，匯款筆數逐月成長，11月創高筆數月增10%，年增42%，同時為公司注入毛利最高、獲利穩健的事業體。統振仍積極朝創造QuickPay為功能最全面的普惠金融商品來滿足外籍移工的需求，進一步強化使用者黏著度提升。

展望2023年，統振維持審慎樂觀看法，觀察截至10月底的外籍移工數較上月增加近5,000人次來看，隨著國境逐步解封與招募放寬政策實行下，外籍移工人數有明顯的成長，有利於統振金融科技與通訊事業的市場版圖中長期發展。