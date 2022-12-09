IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）公布2022年11月自結合併營收126.63億元，雖月減5.32％、降至近3月低點，仍年增達23.24％，創同期新高、歷史第三高。累計前11月合併營收1298.39億元，年增達37.65％，持續提前改寫年度新高。

欣興董事長曾子章先前坦言，受通膨及貿易戰等大環境黑天鵝影響，ABF載板短期需求確有降溫，目前已有部分客戶減量，訂單排隊較先前少得多。而美國晶片禁制令亦會影響部分客戶，並會產生骨牌效應，長約（LTA）客戶同樣亦有影響。

不過，在5G、AI、高速運算（HPC）等趨勢帶動下，曾子章仍看好ABF載板中長期需求後市。並表示欣興第四季營運狀況不會太差，至少可持穩第三季水準並力拚再向上，由於今年獲利明顯優於去年，明年配息亦可望較今年好得多。

欣興董事會7月中追加今年資本支出預算至約442.86億元、並通過明年資本支出預算約422.87億元。曾子章表示，因應客戶及市場狀況，將討論透過調整商業模式因應，並動態調整資本支出規模及新產能開出進度，細節預計年底可敲定。

美系外資近期出具報告指出，欣興第四季ABF載板稼動率維持滿載，明年首季訂單均已確認，單月營收下滑主因BT載板及PCB需求步入淡季，相關產線稼動率下滑所致，屬於常態季節性修正狀態，維持欣興「買進」評等、目標價300元不變。

投顧法人認為，雖然第四季BT載板、高密度連接板（HDI）及PCB需求轉淡，但欣興在高階ABF載板訂單需求續望撐盤下，營收估持穩第三季高檔、有望力拚再向上，且產品組合轉佳有助毛利率及獲利表現續揚。