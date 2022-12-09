證交所與資誠聯合會計師事務所及永豐金證券，8日共同舉辦「迎接創新賦能時代 邁向台灣資本市場」論壇，共同行銷台灣資本市場優勢。證交所總經理簡立忠致詞時指出，台灣資本市場具備法規透明度、國際化程度、上市審查時效等競爭優勢，同時，台股資金動能充沛，具多元籌資管道。

「迎接創新賦能時代 邁向台灣資本市場」論壇，共邀請40餘位海內外有意在台上市或申請創新板的企業主與高階主管參加，與會出席人員熱絡交流。

自2020年以來，國際疫情撼動全球經濟與供應鏈發展，加快企業擁抱數位轉型及智能化生產的腳步，亦促使產業結構性轉變；隨著後疫情時代來臨，各國經濟已逐漸復甦步入常軌，為協助與會公司掌握國際趨勢脈動，在變局中持續穩健前行，此次論壇邀請金融及財稅專家，針對2023年總體經濟趨勢及展望、全球布局的稅務治理新思維、企業永續經營與運籌規劃、暨邁向資本市場等議題進行專業分享。

簡立忠致詞表示，儘管面臨疫情、國際地緣政治和經貿情勢等變化，臺灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，在法規透明度、國際化程度、股票初次募股（IPO）審查時效掌握及現金增資（SPO）便捷籌資等方面均表現優異，台股資金動能充沛，並具多元籌資管道。

他並強調，追求永續發展是企業穩健經營的核心價值，企業設定邁向資本市場的願景與目標，除有助於拓展業務及籌資效率外，也促使公司在制度建立、法令遵循、資訊透明度和勞資關係等方面日益完善，進而提升公司知名度、招募吸引優秀人才，為員工及股東創造更大福祉，並增加企業價值與競爭力。