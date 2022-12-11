受沙烏地阿拉伯調降明年元月銷往亞洲貨油官價及美國製造業景氣陷入萎縮等因素影響，導致國際油價下跌。中油宣布自明（12）日凌晨零時起汽油調降0.4元、柴油調漲0.2元。

調整後，92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，國際油價下跌。浮動油價指標參考國際油價周均下跌4.87美元，新台幣兌美元匯率升值0.209元，國內油價依公式計算跌幅為5.27％。

按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.2元、柴油每公升應調漲0.8元，惟本週亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)汽、柴油稅前最低價較前周高，為維持價格低於前述國家，汽、柴油各吸收0.0元及0.4元；計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.2元及0.6元，國內汽油實際價格每公升調降0.4元、柴油調漲0.2元。