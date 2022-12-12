4.5公頃的文蛤幾乎100％暴斃，林姓漁民把死殼撈起堆置在池旁，堆積如山的文蛤發出陣陣惡臭。（周麗蘭攝）

全部都是死殼。（周麗蘭攝）

水試所台西試驗所副研究員周昱翰（右），建議漁民不要再投料，設法換水甚至整池排光。（周麗蘭攝）

台西鄉文蛤池近日傳出發生大量暴斃情形，雲林縣長張麗善今（12日）會同農委會水產試驗所人員會勘，研判今年氣候太熱、海水引進不順，導致魚塭水質嚴重惡化，縣府將啟動台西、口湖、麥寮、四湖4鄉鎮會勘，張麗善呼籲農委會啟動天然災害現金救助。

張麗善今（12日）到台西鄉一處損失慘重的文蛤池會勘，養殖4.5公頃的文蛤幾乎100％暴斃，林姓漁民把死殼撈起堆置在池旁，堆積如山的文蛤發出陣陣惡臭。

林姓漁民表示，暴斃的原因可能是氣候太熱，11月了還大熱天，以及水溝淤積，海水換水不順，從來沒遇過這種情形，4.5甲地如果收成的話，可達800、900萬元收益，現在抓起來都是死殼，哪有什麼活的，幾乎百分百死亡。

水試所台西試驗所副研究員周昱翰表示，看起來推估是11月底天氣變暖和，11月、12月是文蛤成長，養殖戶會下料，導致水質惡化，上周來勘查過，水質狀況很糟糕，可能因此致死，建議漁民不要再投料，設法換水甚至整池排光，使底土曝曬氧化。

縣長張麗善表示，現場看到很多空殼，文蛤肉都腐爛了，漁民損失慘重，全鄉損失應超過5％，接下來會逐一會勘台西、口湖、麥寮、四湖的養殖池，損失超過2成以上時，希望中央啟動天然災害現金救助。

張麗善說，除了極端氣候氣溫過高，漁民也表示魚池排放出來的水滯留在水溝內，海水無法引進，也造成很大影響，縣府會針對如何引進海水維持鹽分、清淤、排水系統做通盤檢討，協助漁民養殖正常化。

雲林縣文蛤養殖面積大約3000公頃，最重要養殖區在台西鄉、口湖鄉，總計超過1300公頃，麥寮鄉、四湖鄉約500公頃。