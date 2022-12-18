寒流來襲，不只人要保暖，文蛤、虱目魚等也要保暖，彰化縣養殖文蛤、虱目魚、台灣鯛等漁民也嚴防寒災，像是虱目魚會撈到較深水池加溫，而文蛤則有漁民透過科技化的保溫加熱器對水池保溫，讓漁池冬暖夏涼。

彰化縣文蛤養殖面積約1600多公頃，今年6月豪雨影響彰化文蛤成交，產地價只剩53到55元左右，想比過往同期70元還要低不少，除了天氣影響，包含南部文蛤產量增，疫情餐廳倒閉等，需求銳減，也連帶影響漁民收益。

另外文蛤通常與虱目魚共養，這兩天漁民先將虱目魚等撈到有保溫較深的水池，避免魚凍死，減少寒害帶來的災損。(楊福錦提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣養殖協會理事長楊福錦表示，今年夏天因豪雨彰化文蛤損失慘重，如今寒流又提早來報到，讓彰化在地漁民嚴陣以待，像文蛤池比較淺且不耐寒，漁民會用補水的方式提供水暈，但最近有廠商提供保溫加熱器，免耗電就能提高３至５度的水溫。

楊福錦也說，通常養殖魚類只要在10度左右就可能凍死，如今加溫把水溫提高到14度左右，幫助魚群保暖，另外文蛤通常與虱目魚共養，這兩天漁民先將虱目魚等撈到有保溫較深的水池，避免魚凍死，減少寒害帶來的災損。

寒流來襲，不只人要保暖，文蛤、虱目魚等也要保暖。(楊福錦提供／吳建輝彰化傳真)

楊福錦強調，以他的養殖池來說，一公頃約可養2千尾虱目魚和5、6千尾台灣鯛、黃鍚鯛，現在「鹹水鯛」一台斤可賣到65元，因此怎麼樣也要做好保暖措施，若真的遇害損失真的慘重，也希望政府與其補助寒災災損，不如補助相關設備，才能解決根本問題。