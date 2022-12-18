罕見疾病邱姓女國中生（右）獲頒奮學獎助學金，與父親開心合照。（張朝欣攝）

「雲林縣國民中、小學奮學獎助學金」18日在雲林縣政府大禮堂舉行頒獎典禮，共頒發40萬元給200名學生每人2000元，包括1名罕見疾病學生，主辦單位表示近年來受疫情、物價高漲影響，許多弱勢家庭生活更加困頓，希望藉由助學金的頒發，鼓勵孩子克服困境，用教育翻轉人生。

奮學獎助學金由雲林縣政府、雲林縣不動產開發商業同業公會、雲林縣文化基金會共同主辦，頒獎典禮由雲林縣長張麗善等人主持，大部分獲獎學生由家長陪同前來領獎，家長們感謝社會各界的善心，同時鼓勵孩子持續用功讀書，日後有能力再回饋社會，形成善的循環。

張麗善表示，透過奮學獎助金的發送，鼓勵弱勢家庭學子認真學習，努力圓夢，看到學生們發自內心寫出對自己未來的期許，非常有意義。感謝不動產開發商業同業公會，持續12年不間斷辦理獎助金公益慈善活動，期望學子們獲得更好的學習成果，日後共同為社會盡一份心力。

獲獎的罕見疾病邱姓國中生說，她患有罕見疾病「結節硬化症」，8年級時因病況不樂觀被送往急診室，9年級上學期又進了加護病房，身體機能與學業都受到影響，但她下定決心要克服病魔，只要身體情況許可，就趕快溫習功課，最大的心願就是成績慢慢進步，身體快點好起來。

雲林縣不動產開發商業同業公會新任理事長李銘洲指出，為鼓勵孩童奮發向上，每年耶誕節前後發放奮學獎學金，至今已邁向第12年，名額從原先的50人到目前的200人，12年來共頒發320萬元協助1600名弱勢家庭學生，希望學生能感受社會大眾的關心，藉由教育打造自己的美好人生。